Cловакия заплатит за российский газ в евро

Так, вице-премьер, министр экономики республики Рихард Сулик отметил, что деньги будут переведены на счет в Газпромбанке в валюте ЕС, а после будут конвертированы в рубли и зачислены на рублевый счет «Газпрома».

Ранее, 31 марта, президент РФ утвердил новый порядок оплаты в рублях за поставки российского газа покупателями из «недружественных стран». До этого по договору оплата должна была производиться в евро.

