Cловакия заплатит за российский газ в евро
Власти Словакии заявили, что оплатят поставку российского газа в евро. Об этом сообщает ТАСС.
Так, вице-премьер, министр экономики республики Рихард Сулик отметил, что деньги будут переведены на счет в Газпромбанке в валюте ЕС, а после будут конвертированы в рубли и зачислены на рублевый счет «Газпрома».
Ранее, 31 марта, президент РФ утвердил новый порядок оплаты в рублях за поставки российского газа покупателями из «недружественных стран». До этого по договору оплата должна была производиться в евро.
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