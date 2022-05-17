Cловакия заплатит за российский газ в евро

Власти Словакии заявили, что оплатят поставку российского газа в евро. Об этом сообщает ТАСС.

«Молдовагаз» заявил об оплате российского газа в евро

Так, вице-премьер, министр экономики республики Рихард Сулик отметил, что деньги будут переведены на счет в Газпромбанке в валюте ЕС, а после будут конвертированы в рубли и зачислены на рублевый счет «Газпрома».

Ранее, 31 марта, президент РФ утвердил новый порядок оплаты в рублях за поставки российского газа покупателями из «недружественных стран». До этого по договору оплата должна была производиться в евро.

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ФОТО: РИА Новости/Георгий Гранин
ТЕГИ:СловакияГазпром
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