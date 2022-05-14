«Молдовагаз» заявил об оплате российского газа в евро

Руководитель молдавской компании отметил, что Кишинев прекратил оплату в долларах согласно договору с российской стороной.

«С 1 мая мы платим в евро. Уже платежи идут в евро. Мы не платим в рублях», — заявил Чебан.

Глава «Молдовагаза» объяснил, что Молдавия не входит в российский список недружественных стран, поэтому по соглашению с «Газпромом» Кишинев может платить за газ и в рублях, и в евро.

