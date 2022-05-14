«Молдовагаз» заявил об оплате российского газа в евро
Молдавия платит компании «Газпром» за поставленный газ в евро. Об этом заявил глава «Молдовагаза» Вадим Чебан в эфире телеканала RTR Moldova.
Руководитель молдавской компании отметил, что Кишинев прекратил оплату в долларах согласно договору с российской стороной.
«С 1 мая мы платим в евро. Уже платежи идут в евро. Мы не платим в рублях», — заявил Чебан.
Глава «Молдовагаза» объяснил, что Молдавия не входит в российский список недружественных стран, поэтому по соглашению с «Газпромом» Кишинев может платить за газ и в рублях, и в евро.
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