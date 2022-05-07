Citibank открыл счет для генконсульства России в Нью-Йорке

Славкин также добавил, что в данный момент генконсульство восстанавливает чеки. Он также подтвердил, что банк формально открыл счет. «Мы проверили, он действительно работает», - сказал он.

Ранее, 24 апреля, посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Bank of America закрыл счета генеральных консульств России в Хьюстоне и Нью-Йорке. Прочие американские банки не соглашались открывать счета российским диппредставительствам.