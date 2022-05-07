СМИ: кофта Зеленского была продана за $110 тыс. на аукционе в Лондоне

Сообщается, что начальная стоимость лота составляла £50 тыс. ($61 тыс.).

Помимо этого, на аукционе были выставлены и другие лоты: керамический петух - подарок Борису Джонсону во время визита в украинскую столицу в апреле, а также персональная экскурсия по столице Украины с мэром Киева Виталием Кличко.

По данным издания, на аукционе присутствовал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, он призвал аудиторию активнее делать ставки.

5 мая в Лондоне аукционный дом Sotheby's провел благотворительные торги, все привлеченные средства пойдут на оказание гуманитарной помощи Украине.

