«Чья бы корова мычала». В Баку отреагировали на иск Армении в ЕСПЧ

«Преступления против азербайджанцев из серии макро, а против армян – микро. Сотни тысяч азербайджанских жителей в приграничных районах в одночасье оказались беженцами, против них принимались драконовские меры, им давали всего десять часов на эвакуацию, причем требовали оставить всё нажитое. Это всё зафиксировано. Конечно, после поражения в войне Армения пытается перевернуть ситуацию в свою пользу. Но всё, о чем они говорят – это информационная диверсия, это не стыкуется с реальным положением дел», - отметил он.

Собеседник НСН добавил, что обращения Армении в ЕСПЧ не имеют никакой доказательной базы.

«При этом я не исключаю, что были единичные эпизоды с нарушением прав армян. Ведь они живут в Азербайджане, а в Армении нет ни одного азербайджанца. В любом случае, каждая страна использует свои данные, и нам есть чем перекрыть армянские иски», - пояснил он.

Кроме того, Аббасов напомнил, что решения ЕСПЧ по большей части имеют рекомендательный характер и не обладают юридической силой.

«Возможно, попросят компенсировать моральный ущерб. Но мы знаем, что гражданам Азербайджана до сих пор по нескольким искам Армения не выплатила компенсации. Таких примеров много. Азербайджану после войны фактически удалось доказать, что правда на нашей стороне. Поэтому в данном случае я воспользуюсь русской поговоркой: "Чья бы корова мычала". Я не думаю, что Армении что-то светит в этой судебной тяжбе. Возможно, какие-то отдельные требования им удовлетворят, но это не имеет никакого значения», - заключил он.

Многолетний конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. Военные действия длились до 9 ноября, когда главами России, Армении и Азербайджана было подписано трёхстороннее соглашение о прекращении огня.

