Слишком много денег. Чубайса в Роснано заменят на ВЭБ

Программу реорганизации российских институтов развития представил глава правительства Михаил Мишустин. В рамках реформы государственной власти предложено ликвидировать восемь институтов развития. Это, в частности, Российский фонд развития информационных технологий, Фонд развития моногородов, АО «Особые экономические зоны», Росинфокоминвест, Агентство по технологическому развитию, Фонд развития Дальнего Востока и Арктики, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

Не тронут в рамках реформы лишь те институты развития, которые вошли в список стратегически важных. К таковым отнесены 12 структур: госкорпорации «Росатом», «Роскосмос» и «Ростех», «Росагролизинг», Россельхозбанк, Агентство по страхованию вкладов, «Российский экологический оператор», «ДОМ.РФ», корпорации развития Дальнего Востока и Северного Кавказа.

Часть функций институтов развития, подлежащих ликвидации, перейдут к госкорпорации ВЭБ.РФ. Еще восемь перейдут под управление ВЭБа: корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства, Российский экспортный центр и Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, Фонд развития промышленности, Фонд инфраструктурных и образовательных программ, Фонд содействия инновациям, «Сколково» и «Роснано». Начальник последнего Анатолий Чубайс, как пишут СМИ, оставит пост, ему якобы будет предложена другая должность. В Кремле от комментариев по кадровым вопросам по традиции воздержались.

«Главный приватизатор 90-х» во главе «Роснано» прославился, в основном, репликой о том, что у компании «очень много денег». С таким признанием Чубайс выступил перед своими подчиненными на предновогоднем корпоративе несколько лет назад. Мероприятие на 400 с лишним сотрудников обошлось в 2,25 миллиона рублей. Видео с выступлением Чубайса тогда попало в интернет.

Между тем, кроме предполагаемой отставки Чубайса с поста главы «Роснано», реформа институтов развития будет иметь и более значимый результат: существенное укрепление и расширение полномочий госкорпорации ВЭБ.РФ. Поглощая ликвидируемые институты развития и принимая в управление еще несколько, ВЭБ.РФ становится, если угодно, «инвестиционным мегарегулятором». Именно в его ведении будут сосредоточены ресурсы, направляемые на развитие практически всех сфер, за исключением 12 стратегических. Во главе этого «мегарегулятора» стоит бывший первый вице-премьер Игорь Шувалов.

