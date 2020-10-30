«За каждый чих»: Россияне заплатят за «умные» счётчики электричества

Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний призвала отказаться от «поквартирной» обязательной установки «умных» счетчиков электроэнергии в домах. Такие счётчики должны сами передавать данные об объемах потребления электроэнергии, причем с 1 января 2022 года «интеллектуальными» должны быть уже все устанавливаемые приборы. Устанавливать такие счётчики должны за свой счёт поставщики электроэнергии. В Ассоциации, однако, считают, что для экономии делать это нужно не в каждой отдельной квартире: следует либо менять все приборы в домах на «умные», либо полностью отказаться от дорогого оборудования.

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в эфире НСН поддержал идею установки «умных» не в квартирах, а в домах в целом, и объяснил, зачем это нужно.

«В 2008 году бы принят закон об энергоэффективности. Но его невозможно выполнить, если мы не можем рассчитать потребление энергии. Ответственность за учет, установку счетчиков, была возложена на потребителей. Целевой показатель был - снижение энергоемкости потребления на 40% от уровня 2008 года к 2020 году. Фактически снизили на 12-13%. Показатель не достигнут ни по одному виду энергоресурсов. Программа установки счетчиков не завершена. Поэтому было принято решение переложить ответственность за счетчики на поставщиков – сетевые компании. И ставить счетчики нужно в домах в целом, а не в отдельных квартирах. Но просто так проблему не решить - нужно ставить условием, что счетчики должны быть с удаленным доступом, так называемые интеллектуальные счетчики. Они сейчас ненамного дороже обычных. Только они помогут создать систему учета потребляемых энергоресурсов», - сказал Завальный.