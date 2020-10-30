«За каждый чих»: Россияне заплатят за «умные» счётчики электричества
Эксперты в эфире НСН рассказали о последствиях массовой установки «умных» счетчиков электричества, которая должна проводится за счёт поставщиков электроэнергии.
Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний призвала отказаться от «поквартирной» обязательной установки «умных» счетчиков электроэнергии в домах. Такие счётчики должны сами передавать данные об объемах потребления электроэнергии, причем с 1 января 2022 года «интеллектуальными» должны быть уже все устанавливаемые приборы. Устанавливать такие счётчики должны за свой счёт поставщики электроэнергии. В Ассоциации, однако, считают, что для экономии делать это нужно не в каждой отдельной квартире: следует либо менять все приборы в домах на «умные», либо полностью отказаться от дорогого оборудования.
Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в эфире НСН поддержал идею установки «умных» не в квартирах, а в домах в целом, и объяснил, зачем это нужно.
«В 2008 году бы принят закон об энергоэффективности. Но его невозможно выполнить, если мы не можем рассчитать потребление энергии. Ответственность за учет, установку счетчиков, была возложена на потребителей. Целевой показатель был - снижение энергоемкости потребления на 40% от уровня 2008 года к 2020 году. Фактически снизили на 12-13%. Показатель не достигнут ни по одному виду энергоресурсов. Программа установки счетчиков не завершена. Поэтому было принято решение переложить ответственность за счетчики на поставщиков – сетевые компании. И ставить счетчики нужно в домах в целом, а не в отдельных квартирах. Но просто так проблему не решить - нужно ставить условием, что счетчики должны быть с удаленным доступом, так называемые интеллектуальные счетчики. Они сейчас ненамного дороже обычных. Только они помогут создать систему учета потребляемых энергоресурсов», - сказал Завальный.
В конечном счете оплачивать установку «умных» счетчиков все равно придется рядовым гражданам, полагает собеседник НСН.
«Пока этого не произойдет, мы будем энергонеэффективны, и мир нас будет за это наказывать. Но для этого для потребителя нужно вводить тарифную надбавку, чтобы профинансировать установку счетчиков», - добавил депутат.
Координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды, член центрального штаба ОНФ Светлана Калинина в эфире НСН высказалась против «умных» счетчиков.
«Умный счетчик реагирует на каждый чих. Он будет показывать цифры, которые будут приходить на дом. Но у нас изношены сети, у нас настолько зашлакованы трубы, что не в каждую квартиру вода доходит. И у нас люди всегда будут должны за те ресурсы, которые они не получили. Если же зарегистрировать умные счетчики в ресурсоснабжающей организации, то они схватятся за голову. Потому что может оказаться, что среднесуточная температура воды в трубах – 40⁰С. Это практически оплата за холодную воду. А по факту берут с нас как за 60⁰С 24 часа в сутки. Точно такое же напряжение в электросетях. И мы понимаем, что бизнес тоже будет терять. Россия еще не готова к применению такой техники. Вначале нужно отремонтировать все коммунальные системы. У нас изношенность сетей 80%. Вот на это нужно тратиться в первую очередь», - объяснила общественница.
Отметим, что сейчас закон обязывает поставщиков электроэнергии менять только вышедшие из строя счетчики.
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