Что случилось с Навальным? В Кремле желают здоровья, Запад обеспокоен

В США также наблюдают за ситуацией. По словам американского президента Трампа, в его администрации нет сведений, что Навальный был отравлен. Тем не менее, помощник президента Роберт О’Брайен заявил, что «если за всем этим стоят русские», то Вашингтон в будущем учтёт это при взаимодействии с Кремлём. В самом же Кремле пожелали Навальному скорейшего выздоровления. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Кремль готов рассмотреть запрос, если политику потребуется выезд за границу для лечения.

Политики, журналисты и правозащитники заочно поспорили в эфире НСН о причинах произошедшего с Навальным. Так, экс-депутат Госдумы, оппозиционер Дмитрий Гудков в беседе с НСН рассказал, кто может стоять за отравлением.

«Ранее мой хороший друг Володя Кара-Мурза (российский журналист, теле- и радиоведущий - прим. НСН) дважды был отравлен и примерно с похожими симптомами. После каждого отравления то год, то полгода отходил, передвигался с палочкой. Да и вообще, если посмотреть, то очень много оппонентов российской власти были отравлены, начиная с Литвиненко, дело Скрипалей, Владимир Кара-Мурза и так далее», - сказал Гудков.

В свою очередь, член Совета по правам человека при президенте РФ, руководитель информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский в беседе с НСН отметил, что СПЧ вряд ли в состоянии помочь Навальному.

«Мне кажется, что это та ситуация, в которой СПЧ вряд ли что может сделать. СПЧ же не может влиять на расследование, а может только воззвать к генпрокурору или еще к кому-то, чтобы взяли дело под контроль. Но, я подозреваю, что дела такого уровня и так оказываются под контролем у первых лиц. Что они там наконтролируют – это, боюсь, нам не угадать. Но никакой другой контроль тут в общем-то невозможен», - высказал мнение Верховский.

Между тем, «Известия» со ссылкой на медицинских экспертов заявляют, что причиной госпитализации оппозиционера могли стать диабетическая кома или проблема с мозговым кровообращением. Как утверждает издание, ядов, наркотиков и лекарств в организме политика не нашли, зато выявили метаболические изменения в миокарде.

При этом врач-нарколог, глава Независимой наркологической гильдии, член общественной палаты РФ Руслан Исаев в беседе с НСН отверг версию об отравлении Алексея Навального психотропными веществами.

«Это не характерно и не свойственно для отравления психоактивными веществами. Как правило, отравление психоактивными веществами сопровождается еще какими-то явными изменениями психики, то есть человек начинает вести себя неадекватно – высказывать бредовые идеи, есть признаки галлюцинаций, человек видит какие-то несуществующие объекты. А насколько известно из тех скудных сведений, у Алексея с поведением все было в рамках обычного. Поэтому те данные, которые пока есть, указывают на какое-то отравление, но отравление именно токсическим веществом, а не психоактивным», - пояснил свою позицию врач-нарколог.

Удивительно, но даже на вторые сутки достоверно неизвестно, что именно произошло с Навальным. Хотя с уверенностью можно говорить лишь об одном: врагов у него было немало.



