Что случилось с Навальным? В Кремле желают здоровья, Запад обеспокоен
На вторые сутки после возможного отравления Алексея Навального стало ясно лишь одно: оппозиционер в коме и транспортировать его невозможно.
Врачи из Москвы прибыли в омскую больницу, куда утром 20 августа госпитализировали оппозиционера Алексея Навального, чтобы оценить его состояние. По словам пресс-секретаря политика Киры Ярмыш, медики решили, что в нынешнем состоянии транспортировать Навального в Москву или за рубеж невозможно.
Навальному стало плохо в самолёте по возвращении из Томска в Москву. Он кричал от боли, потом потерял сознание. Самолёт сел в Омске, где политика госпитализировали со взлётной полосы. Представители оппозиционера полагают, что у него токсическое отравление – по их версии, Навального могли отравить специально. При этом медицинский диагноз Навального неизвестен до сих пор.
При этом за состоянием Навального пристально наблюдают на Западе. Канцлер ФРГ Ангела Меркель пообещала, что немецкие клиники будут готовы принять политика. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность ситуацией с Навальным и также выразил готовность оказать помощь.
В США также наблюдают за ситуацией. По словам американского президента Трампа, в его администрации нет сведений, что Навальный был отравлен. Тем не менее, помощник президента Роберт О’Брайен заявил, что «если за всем этим стоят русские», то Вашингтон в будущем учтёт это при взаимодействии с Кремлём. В самом же Кремле пожелали Навальному скорейшего выздоровления. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Кремль готов рассмотреть запрос, если политику потребуется выезд за границу для лечения.
Политики, журналисты и правозащитники заочно поспорили в эфире НСН о причинах произошедшего с Навальным. Так, экс-депутат Госдумы, оппозиционер Дмитрий Гудков в беседе с НСН рассказал, кто может стоять за отравлением.
«Ранее мой хороший друг Володя Кара-Мурза (российский журналист, теле- и радиоведущий - прим. НСН) дважды был отравлен и примерно с похожими симптомами. После каждого отравления то год, то полгода отходил, передвигался с палочкой. Да и вообще, если посмотреть, то очень много оппонентов российской власти были отравлены, начиная с Литвиненко, дело Скрипалей, Владимир Кара-Мурза и так далее», - сказал Гудков.
В свою очередь, член Совета по правам человека при президенте РФ, руководитель информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский в беседе с НСН отметил, что СПЧ вряд ли в состоянии помочь Навальному.
«Мне кажется, что это та ситуация, в которой СПЧ вряд ли что может сделать. СПЧ же не может влиять на расследование, а может только воззвать к генпрокурору или еще к кому-то, чтобы взяли дело под контроль. Но, я подозреваю, что дела такого уровня и так оказываются под контролем у первых лиц. Что они там наконтролируют – это, боюсь, нам не угадать. Но никакой другой контроль тут в общем-то невозможен», - высказал мнение Верховский.
Между тем, «Известия» со ссылкой на медицинских экспертов заявляют, что причиной госпитализации оппозиционера могли стать диабетическая кома или проблема с мозговым кровообращением. Как утверждает издание, ядов, наркотиков и лекарств в организме политика не нашли, зато выявили метаболические изменения в миокарде.
При этом врач-нарколог, глава Независимой наркологической гильдии, член общественной палаты РФ Руслан Исаев в беседе с НСН отверг версию об отравлении Алексея Навального психотропными веществами.
«Это не характерно и не свойственно для отравления психоактивными веществами. Как правило, отравление психоактивными веществами сопровождается еще какими-то явными изменениями психики, то есть человек начинает вести себя неадекватно – высказывать бредовые идеи, есть признаки галлюцинаций, человек видит какие-то несуществующие объекты. А насколько известно из тех скудных сведений, у Алексея с поведением все было в рамках обычного. Поэтому те данные, которые пока есть, указывают на какое-то отравление, но отравление именно токсическим веществом, а не психоактивным», - пояснил свою позицию врач-нарколог.
Удивительно, но даже на вторые сутки достоверно неизвестно, что именно произошло с Навальным. Хотя с уверенностью можно говорить лишь об одном: врагов у него было немало.
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