Члены СПЧ призвали прекратить использовать спецсредства на акциях протеста

Также они предложили упростить согласование митингов в России и доступ адвокатов в спецприемники с задержанными по административным делам.

Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде во вторник постановил заменить российскому оппозиционеру Алексею Навальному условный срок на 3,5 года в колонии общего режима. В колонии он проведёт примерно два года и восемь месяцев. Оппозиционеру зачтут время нахождения под домашним арестом с 28 февраля по 30 декабря 2014 года.

Приговор Навальному вызвал массовые протесты в России. Несанкционированные митинги прошли в Москве и Санкт-Петербурге. За вечер вторника в России задержали свыше 900 человек, в основном в Москве и Санкт-Петербурге. СМИ сообщали, что полицейские применяют электрошокеры и дубинки, а телеграм-каналы были наполнены видео со сценами избиений протестующих.

