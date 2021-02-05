Члены СПЧ призвали прекратить использовать спецсредства на акциях протеста

Члены Совета при президенте РФ по правам человека призвали упростить согласование акций, прекратить использовать спецсредства, начать служебные и процессуальные проверки по факту превышения полномочий силовиков, говорится в их заявлении на сайте «Эхо Москвы».

В нем обратившиеся призывают начать как служебные, так и процессуальные проверки по фактам превышения служебных полномочий, препятствования работе адвокатов и журналистов.

Наваляли за Навального. В России осудили оппозиционера и жестко подавили протесты

Также они предложили упростить согласование митингов в России и доступ адвокатов в спецприемники с задержанными по административным делам.

Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде во вторник постановил заменить российскому оппозиционеру Алексею Навальному условный срок на 3,5 года в колонии общего режима. В колонии он проведёт примерно два года и восемь месяцев. Оппозиционеру зачтут время нахождения под домашним арестом с 28 февраля по 30 декабря 2014 года.

Приговор Навальному вызвал массовые протесты в России. Несанкционированные митинги прошли в Москве и Санкт-Петербурге. За вечер вторника в России задержали свыше 900 человек, в основном в Москве и Санкт-Петербурге. СМИ сообщали, что полицейские применяют электрошокеры и дубинки, а телеграм-каналы были наполнены видео со сценами избиений протестующих.

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ФОТО: НСН/Святослав Павлов
ТЕГИ:Несанкционированный МитингАлексей Навальный
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