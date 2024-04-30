Членство Олега Лавричева в «Единой России» временно приостановлено

Региональное отделение партии «Единая Россия» в Нижегородской области приняло решение временно приостановить членство председателя Городской думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева.

Задержан председатель городской думы Нижнего Новгорода

Как сообщается на официальном сайте нижегородских единороссов, такое решение было принято на заседании президиума регионального политического совета партии в связи с тем, что в отношении Лавричева возбуждено уголовное дело.

Партия воздержалась от каких-либо комментариев по этому вопросу. Временная приостановка членства в «Единой России» является стандартной процедурой для членов партии, в отношении которых ведется следствие.

Олег Лавричев занимал пост председателя Городской думы Нижнего Новгорода с 2015 года. Он являлся членом фракции «Единая Россия» в городском парламенте.

Ранее ему вменили растрату на сумму 22 млн рублей. Об этом он заявил в зале суда, куда поступило ходатайство об избрании чиновнику меры пресечения, передает ТАСС.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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