Задержан председатель городской думы Нижнего Новгорода
Спикер городской думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев задержан, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Председателя гордумы задержали в рамках уголовного дела по статье 160. Его подозревают в растрате.
По данным Telegram-канала Baza, Лавричева задержали в Донецкой республике. Меру пресечения изберет суд в Нижнем Новгороде.
Накануне в Ингушетии сотрудники правоохранительных органов задержали участников организованной преступной группы, подозреваемых в хищении более миллиарда рублей. Средства были выделены из бюджета на поддержку семей с детьми, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru