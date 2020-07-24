Членов ОНК не пустили к Фургалу из-за пятничного карантина
Членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) не пустили в СИЗО «Лефортово» к губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу из-за карантина по пятницам. Об этом сообщает ТАСС.
Как заявил агентству представитель столичного ОНК Алексей Мельников, в администрации СИЗО отказали в визите Фургала, аргументировав это тем, что в учреждении по пятницам во время пандемии проводится санобработка.
Между тем, по словам Мельникова, этот приказ главного санитарного врача ФСИН уже снят. Кроме того, он заявил, что сотрудники СК беспрепятственно прошли в СИЗО.
Фургала арестовали 10 июля по подозрению в организации заказных убийств двух предпринимателей и покушении 15-летней давности. Сам он вину не признал. В его поддержку в Хабаровске уже 2 недели проходят многотысячные митинги.
В Кремле не считают, что массовые выступления в регионе инспирированы из-за рубежа, однако к митингующим присоединились «псевдооппозиционеры и специальные дебоширы». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Как отмечает «Свободная пресса», он заверил, что власти не допустят раскачивания ситуации.
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