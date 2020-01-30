Член украинской делегации поддержала возвращение России в ПАСЕ

Член делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Юлия Левочкина проголосовала за восстановление полномочий российских коллег, информирует издание «Европейская правда». Голосование в ПАСЕ прошло накануне.

Делегация России была восстановлена в правах большинством голосов: 96 против 44, ещё семь членов Ассамблеи воздержались. При этом Лёвочкина также присоединилась к поддержавшим «новую санкционную процедуру», которая практически исключает возможность введения ограничительных мер в отношении российской делегации в будущем.

Российскую делегацию лишили права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года в связи с событиями на Украине и воссоединения Крыма с РФ. В ходе летней сессии 2019 года полномочия российских парламентариев в Ассамблее были подтверждены.

