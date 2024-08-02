СМИ: США пригрозили оставить Нетаньяху без помощи при новом шаге к эскалации

Президент США Джо Байден предупредил премьер-министра Израиля Биньямину Нетаньяху, что Тель-Авив может лишиться поддержки Вашингтона в случае дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников.

Американский президент также выразил недовольство по поводу того, что Израиль организовал убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране всего через неделю после их встречи в Белом доме. На этой встрече Байден и Нетаньяху обсуждали усилия по освобождению заложников и прекращению огня.