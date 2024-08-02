СМИ: США пригрозили оставить Нетаньяху без помощи при новом шаге к эскалации
Президент США Джо Байден предупредил премьер-министра Израиля Биньямину Нетаньяху, что Тель-Авив может лишиться поддержки Вашингтона в случае дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников.
Американский президент также выразил недовольство по поводу того, что Израиль организовал убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране всего через неделю после их встречи в Белом доме. На этой встрече Байден и Нетаньяху обсуждали усилия по освобождению заложников и прекращению огня.
На днях Байден обсудил с Нетаньяху возможность увеличения американских «оборонительных военных развертываний» на Ближнем Востоке в поддержку Израиля. Позже газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что США планируют отправить в регион дополнительное количество боевых самолетов.
В минувшую среду палестинское движение ХАМАС объявило о гибели Исмаила Хании в результате удара по его резиденции в Тегеране, куда он приехал для участия в инаугурации нового президента Ирана. ХАМАС возложил вину за убийство на Израиль и США, пообещав, что эта атака не останется без ответа, передает «Радиоточка НСН».
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