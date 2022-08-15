Член британского парламента Брайант: Лавров переигрывал Джонсона на переговорах

Министр иностранных дел России Сергей Лавров доминировал на переговорах с уходящим в отставку премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, когда тот руководил британским МИД. Об этом рассказал член парламента Британии от Лейбористской партии Крис Брайант в беседе с Espreso.

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По мнению парламентария, возглавлявший британское внешнеполитическое ведомство Джонсон был слаб во время контактов с РФ, отмечает телеканал «360».

«Его визави Лавров <…> переигрывал Джонсона хитростью, а тот даже не мог понять, что происходит», — указал Брайант.

Депутат не уточнил, какие именно переговоры имеет в виду.

Кроме того, Брайант заявил, что отрицательно относится к Джонсону. Депутат назвал политика «ужасным лжецом», пишет Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВеликобританияМИДБорис ДжонсонСергей Лавров
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