Член британского парламента Брайант: Лавров переигрывал Джонсона на переговорах
Министр иностранных дел России Сергей Лавров доминировал на переговорах с уходящим в отставку премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, когда тот руководил британским МИД. Об этом рассказал член парламента Британии от Лейбористской партии Крис Брайант в беседе с Espreso.
По мнению парламентария, возглавлявший британское внешнеполитическое ведомство Джонсон был слаб во время контактов с РФ, отмечает телеканал «360».
«Его визави Лавров <…> переигрывал Джонсона хитростью, а тот даже не мог понять, что происходит», — указал Брайант.
Депутат не уточнил, какие именно переговоры имеет в виду.
Кроме того, Брайант заявил, что отрицательно относится к Джонсону. Депутат назвал политика «ужасным лжецом», пишет Газета.ру.
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