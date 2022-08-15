Член британского парламента Брайант: Лавров переигрывал Джонсона на переговорах

По мнению парламентария, возглавлявший британское внешнеполитическое ведомство Джонсон был слаб во время контактов с РФ, отмечает телеканал «360».

«Его визави Лавров <…> переигрывал Джонсона хитростью, а тот даже не мог понять, что происходит», — указал Брайант.

Депутат не уточнил, какие именно переговоры имеет в виду.

Кроме того, Брайант заявил, что отрицательно относится к Джонсону. Депутат назвал политика «ужасным лжецом», пишет Газета.ру.

