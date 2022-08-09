СМИ: В Варшаве и Белом доме не нашли времени для переговоров с Джонсоном

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий не нашел времени на встречу с ушедшим в отставку премьером Великобритании Борисом Джонсоном, в связи с чем визит британского политика в Польшу отменили. Об этом пишет Bloomberg.

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По данным источников агентства, ранее Лондон и Варшава предварительно договорились провести встречу премьеров 8 августа. Однако офис Моравецкого уведомил команду Джонсона, что глава польского правительства «больше не в состоянии» встретиться с коллегой в условленный день «и вряд ли сможет найти время прежде, чем Джонсон покинет офис в сентябре».

Кроме того, для Джонсона не смогли найти время в Белом доме. По данным Bloomberg, команда британского премьера попросила Вашингтон о телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом, однако беседа так и не состоялась.

Джонсон объявил об уходе в отставку 7 июля, напоминает Ura.ru. Политик продолжает исполнять обязанности премьер-министра до назначения нового главы правительства. По данным СМИ, в дальнейшем Джонсон может занять пост генерального секретаря НАТО. Это может произойти после ухода нынешнего генсека альянса Йенса Столтенберга в сентябре следующего года, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАПольшаВеликобританияБорис Джонсон
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