Чижов: Россия не будет зеркально отвечать на визовые ограничения ЕС
Россия не будет зеркально отвечать на визовые ограничения Евросоюза. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.
Слова дипломата приводит РИА Новости. Как отметил Чижов, Россия останется открытой страной.
«Мы останемся страной, приверженной демократии, свободе передвижения, будем страной, открытой для тех, кто хочет приехать, увидеть, как реально живут россияне и что происходит в России, то есть мы не будем давать зеркального ответа», — подчеркнул постпред.
Ранее ЕС приостановил упрощенный визовый режим с Россией, напоминает «Свободная пресса». Теперь визовый сбор для россиян вырастет с 35 до 80 евро, сроки выдачи документов увеличатся до 15 дней, в некоторых случаях — до 45, будет увеличено количество подтверждающих документов для получения визы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru