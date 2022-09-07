Чижов: История с «покупкой» Россией оружия у КНДР выдумана западными СМИ
История с «покупкой» Россией оружия у КНДР выдумана западными средствами массовой информации. Такое заявление сделал постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала CNN.
Ранее издание The New York Times со ссылкой на источник из разведки США сообщила, что РФ якобы начала закупки вооружения у КНДР. В статье идет речь о «миллионах ракет и снарядов».
В свою очередь, Associated Press со ссылкой на близкие к американской разведке источники сообщает, что Россия «в скором будущем» приобретет у Северной Кореи артиллерийские системы. Детали сделки так же не уточняются.
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