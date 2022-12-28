Читатели Haber 7 поддержали ответ Путина на введение нефтяного потолка цен
Читатели турецкого издания Haber 7 поддержали ответ президента России Владимира Путина на введение Западом нефтяного потолка цен.
«Путин совершенно прав, браво», — написал один из комментаторов.
Другой пользователь в ходе обсуждения отметил, что Запад заслужил такой ответ Путина. В свою очередь другой читатель выразил уверенность, что для Европы грядут «очень трудные дни».
Ранее Владимир Путин подписал указ о запрете экспорта нефти и нефтепродуктов, на поставки которых прямо или косвенно действует механизм фиксации предельной цены, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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