Число просмотров интервью Путина в соцсети X достигло 150 миллионов

Публикация американского журналиста Такера Карлсона с интервью с президентом России Владимиром Путиным набрала свыше 150 млн просмотров в социальной сети X.

Об Украине, НАТО и не только: Карлсон опубликовал интервью с Путиным

Запись беседы с российским лидером была опубликована в ночь на 9 февраля, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В ходе двухчасового интервью Путин ответил почти на 60 вопросов.

Менее чем за сутки после публикации беседы ее репостнули 269 тысяч пользователей Х, отметку «мне нравится» поставили свыше 860 тысяч юзеров.

При этом на YouTube-канале Карлсона интервью набрало 8,6 млн просмотров.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:СШАЖурналистыИнтервьюВладимир Путин

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