Число просмотров интервью Путина в соцсети X достигло 150 миллионов
10 февраля 202402:36
Публикация американского журналиста Такера Карлсона с интервью с президентом России Владимиром Путиным набрала свыше 150 млн просмотров в социальной сети X.
Запись беседы с российским лидером была опубликована в ночь на 9 февраля, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В ходе двухчасового интервью Путин ответил почти на 60 вопросов.
Менее чем за сутки после публикации беседы ее репостнули 269 тысяч пользователей Х, отметку «мне нравится» поставили свыше 860 тысяч юзеров.
При этом на YouTube-канале Карлсона интервью набрало 8,6 млн просмотров.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru