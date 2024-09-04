Число пострадавших после удара ВСУ по рынку в Донецке возросло до восьми
4 сентября 202416:00
Количество пострадавших в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) рынка «Сокол» в Кировском районе Донецка возросло до восьми, сообщил глава города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
ВСУ нанесли удар по рынку днем 4 сентября. Ранее Кулемзин сообщал о гибели двух человек и шести пострадавших.
По обновленным данным, количество раненых выросло до восьми, среди них есть ребенок.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные группировки освободили Карловку в ДНР, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru