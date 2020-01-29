Число пострадавших при ударе Ирана американцев достигло 50
По последним данным, не менее 50 американских военнослужащих получили черепно-мозговые травмы в результате ракетного удара Ирана по военным базам в Ираке. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона генерал-полковник Томас Кэмпбелл, передает ТАСС.
Об этом стало известно только спустя три недели после атаки. 24 января другой представитель Пентагона Джонатан Хоффман говорил о 34 пострадавших, пишут «Известия».
Иран нанес ракетные удары по базе Эйн-аль-Асад и базе в Эрбиле в ответ на убийство американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани на территории Ирака. Сразу после двойного удара по базам иранские СМИ сообщили о 80 погибших военнослужащих США, а в Вашингтоне поспешили заявить, что нет даже пострадавших. Как выяснилось, Иран предупредил власти Ирака о готовящемся ударе, а те передали информацию американцам – военные успели спуститься в бункеры.
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