Число обращений к прямой линии Путина превысило 500 тысяч

Прямая линия главы государства, совмещенная с большой пресс-конференцией, пройдет 19 декабря, напоминает 360.ru.

Телеканал заявил о колоссальном интересе к грядущему эфиру с главой государства.

«Число обращений, присланных на программу "Итоги года с Владимиром Путиным", - более 500 тысяч», — отмечается в сообщении.

Чаще всего граждане задают свои вопросы по телефону, уже принято 248 тысяч звонков. Кроме того, россияне направляют обращения с помощью СМС, всего зарегистрировано 111 тысяч сообщений.

