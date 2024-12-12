Число обращений к прямой линии Путина превысило 500 тысяч
Число обращений граждан к прямой линии президента Владимира Путина превышает 500 тысяч. Об этом сообщил телеканал «Россия 1».
Прямая линия главы государства, совмещенная с большой пресс-конференцией, пройдет 19 декабря, напоминает 360.ru.
Телеканал заявил о колоссальном интересе к грядущему эфиру с главой государства.
«Число обращений, присланных на программу "Итоги года с Владимиром Путиным", - более 500 тысяч», — отмечается в сообщении.
Чаще всего граждане задают свои вопросы по телефону, уже принято 248 тысяч звонков. Кроме того, россияне направляют обращения с помощью СМС, всего зарегистрировано 111 тысяч сообщений.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru