Число дипломатов в генконсульства РФ в Хьюстоне сократилось до двух
Число дипломатов в генеральном консульстве РФ в американском Хьюстоне сократилось до двух дипломатов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального консула в дипмиссии Александра Захарова.
По словам консула, есть позитивные сдвиги в диалоге между странами, что позволит прибыть новым сотрудникам в скором времени. Захаров добавил, что о взаимном обнулении на ограничений на деятельность дипмиссий пока речи нет.
Ранее Госдепартамент в декабре 2020 года в одностороннем порядке установил трехлетний лимит длительных командировок сотрудников посольства в Вашингтоне, а также генконсульств РФ в Нью-Йорке и Хьюстоне.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,8 млн+32 136 / сут.
Умерли
282 тыс.+1 184 / сут.
Выздоровели
8,5 млн+28 070 / сут.
- Пост Володина о QR-кодах набрал миллион просмотров в Telegram
- Королевы Великобритании приступила к передаче трона принцу Чарльзу
- В ООН приняли российско-американскую резолюцию по киберпреступлениям
- Зеленский согласовал позиции с Блинкеном перед переговорами Байдена с Путиным
- Пентагон прокомментировал инцидент с самолетом США над Черным морем
- США объявили дипломатический бойкот Олимпиады-2022 в Китае
- Автомобиль насмерть сбил женщину на Ленинградском шоссе в Москве
- Хубезов: Омикрон может «иммунизировать россиян»
- Песков: РФ чрезвычайно беспокоит размещение войск НАТО на Украине
- «Это не врачи»: В Госдуме осудили медиков, критикующих QR-коды
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru