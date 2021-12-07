Число дипломатов в генконсульства РФ в Хьюстоне сократилось до двух

По словам консула, есть позитивные сдвиги в диалоге между странами, что позволит прибыть новым сотрудникам в скором времени. Захаров добавил, что о взаимном обнулении на ограничений на деятельность дипмиссий пока речи нет.

Ранее Госдепартамент в декабре 2020 года в одностороннем порядке установил трехлетний лимит длительных командировок сотрудников посольства в Вашингтоне, а также генконсульств РФ в Нью-Йорке и Хьюстоне.