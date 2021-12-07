Число дипломатов в генконсульства РФ в Хьюстоне сократилось до двух

Число дипломатов в генеральном консульстве РФ в американском Хьюстоне сократилось до двух дипломатов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального консула в дипмиссии Александра Захарова.

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По словам консула, есть позитивные сдвиги в диалоге между странами, что позволит прибыть новым сотрудникам в скором времени. Захаров добавил, что о взаимном обнулении на ограничений на деятельность дипмиссий пока речи нет.

Ранее Госдепартамент в декабре 2020 года в одностороннем порядке установил трехлетний лимит длительных командировок сотрудников посольства в Вашингтоне, а также генконсульств РФ в Нью-Йорке и Хьюстоне.

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