Минобороны РФ: Армия Сирии заняла Манбидж после ухода американцев
Армия Сирии установила полный контроль над городом Манбидж и соседними населёнными пунктами, после оставления их американским подразделениями. Об этом сообщает министерство обороны России. Там уточнили, что военнослужащие США покинули свои базы в районах населённых пунктов Дадат и Умм-Миаль, и направляются к границе с Ираком, передает RT.
В Минобороны РФ также рассказали, что российская военная полиция продолжает патрулирование северо-западных границ округа Манбидж вдоль линии соприкосновения сирийской армии с вооружёнными силами Турции.
С турецкой стороной налажены постоянный контакт и взаимодействие.
Ранее стало известно о том, что Москва и Вашингтон накануне достигли соглашения о том, что российские военные возьмут под свой контроль город Манбидж после ухода оттуда подразделений вооруженных сил США.
Происходит это на фоне наступления турецкой армии, которая проводит на севере Сирии операцию «Источник мира».
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