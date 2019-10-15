Минобороны РФ: Армия Сирии заняла Манбидж после ухода американцев

Армия Сирии установила полный контроль над городом Манбидж и соседними населёнными пунктами, после оставления их американским подразделениями. Об этом сообщает министерство обороны России. Там уточнили, что военнослужащие США покинули свои базы в районах населённых пунктов Дадат и Умм-Миаль, и направляются к границе с Ираком, передает RT.

В Минобороны РФ также рассказали, что российская военная полиция продолжает патрулирование северо-западных границ округа Манбидж вдоль линии соприкосновения сирийской армии с вооружёнными силами Турции.