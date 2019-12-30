Чиновников решили научить вести себя на корпоративах

Для российских чиновников предложили ввести правила поведения на корпоративах. С такой инициативой выступил депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров. Он обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Петров пояснил, что некоторые госслужащие по окончании новогодних корпоративов публикуют в соцсетях фотографии и видео, которые не отвечают их статусу, передает RT. Это наносил имиджевый удар по государственной власти.

Кроме того, депутат Петров считает необходимым усилить контроль за расходованием средств из бюджета на новогодние корпоративы чиновников. По его мнению, любой неформальный отдых госслужащих не должен оплачиваться за счет бюджета.

Экс-глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко в эфире НСН рассказал, что в Кремле новогодних корпоративов не проводят.



