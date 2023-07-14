China Times: США выкупят у Тайваня ракеты MIM-23 Hawk и отправят Украине

Соединенные Штаты выкупят у Тайваня сотни списанных ракет MIM-23 Hawk, чтобы потом отправить их Киеву. Об этом сообщило издание China Times со ссылкой на источник.

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Отмечается, что после тайваньско-американских консультаций Вашингтон подтвердил, что выкупит ракеты. По данным издания, их передадут в качестве военной помощи для укрепления противовоздушной обороны Украины.

Ранее, 12 июля, и.о. министра обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен на своей странице в Twitter заявила, что страна делает акцент на помощи Киеву с системами противовоздушной обороны и истребителями F-16, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Минобороны РФ
ТЕГИ:ТайваньСШАВооружение

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