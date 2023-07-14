China Times: США выкупят у Тайваня ракеты MIM-23 Hawk и отправят Украине
Соединенные Штаты выкупят у Тайваня сотни списанных ракет MIM-23 Hawk, чтобы потом отправить их Киеву. Об этом сообщило издание China Times со ссылкой на источник.
Отмечается, что после тайваньско-американских консультаций Вашингтон подтвердил, что выкупит ракеты. По данным издания, их передадут в качестве военной помощи для укрепления противовоздушной обороны Украины.
Ранее, 12 июля, и.о. министра обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен на своей странице в Twitter заявила, что страна делает акцент на помощи Киеву с системами противовоздушной обороны и истребителями F-16, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru