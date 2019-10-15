Чилингаров ответил США в связи с претензиями на Арктику
Спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике пояснил НСН, что следует делать России, когда Штаты предпримут очередную попытку потеснить России в Арктике.
США хотят лишить Россию права на Северный морской путь. Об этом пишут сербские СМИ, в частности указывая, что Вашингтон дал понять Канаде, что она «должна забыть о своем праве на северо-западный арктический коридор». От Китая американцы потребовали закрыть станции в Исландии и Норвегии и прекратить вложения в инфраструктуру российского Северного морского пути. США заявили, чего хотят от стран, граничащих с Арктикой, еще в мае нынешнего года на встрече с представителями этих государств. Основная прозвучавшая там мысль: Северный морской путь должен быть общим, а не российским.
НСН спросила у спецпредставителя президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике, полярника Артура Чилингарова, как и должна ли вообще Россия реагировать на такие претензии Штатов.
«Северный морской путь - национальная транспортная магистраль России. Это законодательно подтверждено, исходя из этого постулата, и нужно думать. Поэтому мы будем защищать наши интересы, связанные с изучением и работой на трассе Северного морского пути. И нужно помнить, что Арктика – зона международного сотрудничества», - заявил Чилингаров.
К слову, эксперты предполагают, что Северный морской путь важен для США как средство давления на Россию. Для нашей страны это не только международный логистический коридор, но и внутренняя транспортная артерия.
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