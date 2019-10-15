Чилингаров ответил США в связи с претензиями на Арктику

США хотят лишить Россию права на Северный морской путь. Об этом пишут сербские СМИ, в частности указывая, что Вашингтон дал понять Канаде, что она «должна забыть о своем праве на северо-западный арктический коридор». От Китая американцы потребовали закрыть станции в Исландии и Норвегии и прекратить вложения в инфраструктуру российского Северного морского пути. США заявили, чего хотят от стран, граничащих с Арктикой, еще в мае нынешнего года на встрече с представителями этих государств. Основная прозвучавшая там мысль: Северный морской путь должен быть общим, а не российским.

НСН спросила у спецпредставителя президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике, полярника Артура Чилингарова, как и должна ли вообще Россия реагировать на такие претензии Штатов.