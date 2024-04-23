Чибис намерен встречаться с гражданами даже после покушения
23 апреля 202405:32
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис не станет прекращать встречи с гражданами даже после нападения на него в Апатитах, сообщает РИА Новости со ссылкой на его помощницу Лилию Сечкину.
По ее словам, систему безопасности главы региона скорректировали. При этом «формат сохранился, каждый желающий может прийти и обозначить волнующую его тему».
Ранее Чибис провел первое после ранения совещание, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru