Чибис намерен встречаться с гражданами даже после покушения

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис не станет прекращать встречи с гражданами даже после нападения на него в Апатитах, сообщает РИА Новости со ссылкой на его помощницу Лилию Сечкину.

Губернатора Чибиса выписали из больницы после ранения

По ее словам, систему безопасности главы региона скорректировали. При этом «формат сохранился, каждый желающий может прийти и обозначить волнующую его тему».

Ранее Чибис провел первое после ранения совещание, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГубернаторыМурманская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры