Четыре страны устроили демарш из-за возвращения РФ в ПАСЕ
Латвия, Литва, Эстония и Грузия не будут принимать участие в праздновании 70-летия ПАСЕ, выразив, таким образом, солидарность с Украиной.
Вместо участия в мероприятиях представители стран проведут встречу с госсекретарем Франции мадам Моншален, а затем — консультации о дальнейших совместных действиях.
Осенняя сессия ПАСЕ в Страсбурге будет проходить с 30 сентября по 4 октября. Украинская делегация в знак протеста отказалась участвовать в ее работе. Лидер украинской делегации Елизавета Ясько, тем не менее, заявила о необходимости диалога с Москвой.
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