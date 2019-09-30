Четыре страны устроили демарш из-за возвращения РФ в ПАСЕ

Вместо участия в мероприятиях представители стран проведут встречу с госсекретарем Франции мадам Моншален, а затем — консультации о дальнейших совместных действиях.

Осенняя сессия ПАСЕ в Страсбурге будет проходить с 30 сентября по 4 октября. Украинская делегация в знак протеста отказалась участвовать в ее работе. Лидер украинской делегации Елизавета Ясько, тем не менее, заявила о необходимости диалога с Москвой.

