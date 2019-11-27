Четыре страны требуют сохранить Украине доступ к Азовскому морю

27 ноября 201900:26

Главы МИД Эстонии, Литвы, Швеции и Украины потребовали от России соблюдения территориальной целостности Украины и обеспечения доступа к портам Украины в Азовском море. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сайт министерства внутренних дел Украины.

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Заявление апеллирует к минским соглашениям, в рамках которых РФ и Украина должны мирно урегулировать конфликт на Донбассе, указывает на усилия Украины по решению этого вопроса и призывает Россию к признанию ответственности в этой связи. Поводом для заявления стал недавний инцидент с возвращением трех кораблей, задержанных в Керченском проливе, в состав украинского флота.

Претензии к России по вопросу доступа к Азовскому морю появились в прошлом году, когда в Керченском проливе были задержаны три военных корабля, принадлежащих военным силам Украины. РФ посчитала эти действия провокационными, тогда как Киев заподозрил Москву в военной агрессии.

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ФОТО: РИА Новости/ Алексей Павлишак
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