Четыре страны требуют сохранить Украине доступ к Азовскому морю

Заявление апеллирует к минским соглашениям, в рамках которых РФ и Украина должны мирно урегулировать конфликт на Донбассе, указывает на усилия Украины по решению этого вопроса и призывает Россию к признанию ответственности в этой связи. Поводом для заявления стал недавний инцидент с возвращением трех кораблей, задержанных в Керченском проливе, в состав украинского флота.

Претензии к России по вопросу доступа к Азовскому морю появились в прошлом году, когда в Керченском проливе были задержаны три военных корабля, принадлежащих военным силам Украины. РФ посчитала эти действия провокационными, тогда как Киев заподозрил Москву в военной агрессии.

