Четыре региона РФ подписали соглашение о создании Содружества Донбасса
Главы Ростовской и Воронежской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик подписали соглашение о создании Содружества Донбасса, сообщает РИА Новости.
Церемония прошла в народном военно-историческом музейном комплексе «Самбекские высоты» в Ростовской области.
Согласно документу, участники содружества будут способствовать развитию сотрудничества в торгово-экономической, промышленной и инвестиционной сферах, в агропроме, науке и образовании, а также здравоохранении.
Пятилетнее соглашение вступит в силу с 1 марта 2024 года.
Ранее в Казани открылась организованная Музеем современной истории России выставка «Донбасс - Россия: история и современность», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru