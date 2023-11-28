Четыре региона РФ подписали соглашение о создании Содружества Донбасса

Церемония прошла в народном военно-историческом музейном комплексе «Самбекские высоты» в Ростовской области.

Согласно документу, участники содружества будут способствовать развитию сотрудничества в торгово-экономической, промышленной и инвестиционной сферах, в агропроме, науке и образовании, а также здравоохранении.

Пятилетнее соглашение вступит в силу с 1 марта 2024 года.

Ранее в Казани открылась организованная Музеем современной истории России выставка «Донбасс - Россия: история и современность», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

