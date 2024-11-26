Четыре человека погибли после обстрела ВСУ пассажирского автобуса в Новой Каховке

По его словам, еще семь человек получили ранения. Обстрелы производились из 120-мм миномётов.

Он заверил, что медики делают все возможное, чтобы спасти пострадавших.

Ранее мэр города Горловка Иван Приходько сообщил, что в результате обстрелов города со стороны ВСУ пострадали четыре человека, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

