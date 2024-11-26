Четыре человека погибли после обстрела ВСУ пассажирского автобуса в Новой Каховке
26 ноября 202415:49
Четыре человека погибли после того, как обстреляли пассажирский автобус с мирными жителями в Новой Каховке в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
По его словам, еще семь человек получили ранения. Обстрелы производились из 120-мм миномётов.
Он заверил, что медики делают все возможное, чтобы спасти пострадавших.
Ранее мэр города Горловка Иван Приходько сообщил, что в результате обстрелов города со стороны ВСУ пострадали четыре человека, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru