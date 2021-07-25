Автор материала считает, что отдельные политики в Чехии зависят от указаний западных спецслужб.

Так, по мнению Блашко кража стрелочного указателя на железнодорожной станции в Тверской области сотрудником посольства США является «актом терроризма» в взрывы на складе в Врбетице.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в своём Telegram-канале сравнила дипломата-похитителя с персонажем рассказа Антона Чехова «Злоумышленник».

«Это была какая-то тайная сверхсекретная шпионская операция по похищению железнодорожного стрелочного указателя из Тверской области? Сказали бы нам, мы бы открыли страшную тайну о том, что в каждом музее железнодорожного транспорта такие посмотреть можно», - заметила представитель МИД.

