Чешское СМИ обвинило дипломатов США в России в ухудшении отношений Праги и Москвы
США стоят за ухудшением отношений между Чехией и Россией, считает журналист Роман Блашко из чешского Haló noviny. По его мнению, сотрудники американского посольства в России ведут враждебную деятельность по сравнению с той, которую приписывают Кремлю в связи с дело во Врбетице.
Автор материала считает, что отдельные политики в Чехии зависят от указаний западных спецслужб.
Так, по мнению Блашко кража стрелочного указателя на железнодорожной станции в Тверской области сотрудником посольства США является «актом терроризма» в взрывы на складе в Врбетице.
Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в своём Telegram-канале сравнила дипломата-похитителя с персонажем рассказа Антона Чехова «Злоумышленник».
«Это была какая-то тайная сверхсекретная шпионская операция по похищению железнодорожного стрелочного указателя из Тверской области? Сказали бы нам, мы бы открыли страшную тайну о том, что в каждом музее железнодорожного транспорта такие посмотреть можно», - заметила представитель МИД.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,1 млн+24 072 / сут.
Умерли
154 тыс.+779 / сут.
Выздоровели
5,5 млн+18 678 / сут.
- Чешское СМИ обвинило дипломатов США в России в ухудшении отношений Праги и Москвы
- Путин: У ВМФ России есть всё необходимое для гарантированной защиты страны
- Серебро, что дороже золота. Лучницы ОКР выиграли медаль на Играх-2020
- Украина в опасности. Эксперты назвали причины и следствия решений по «Северному потоку-2»
- В России за сутки подтвердили 24 072 новых случая коронавируса
- В парке Москвы обнаружили болотных черепах
- Исследователи оценили данные о заразности «гамма»-штамма
- Российские лучницы в командном турнире завоевали серебро на ОИ-2020
- На Украине назвали главную проблему после запуска «Северного потока- 2»
- Путин в Кронштадте приветствовал участников Главного военно-морского парада
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru