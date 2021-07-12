«Злоумышленник» с иммунитетом: Захарова рассказала о краже ж/д знака дипломатом США
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова раскрыла подробности похищения стрелочного указателя на железной дороге в Тверской области американским дипломатом. О таком «курьёзном» случае она поведала в своём Telegram-канале.
По словам представителя МИД РФ, стрелочный указатель был похищен ещё весной на железнодорожной станции Осташков. Судя по записям с видеокамер наблюдения, это было делом рук дипломатического сотрудника. Дело в том, что неизвестный свинтил знак и убрал в багажник автомобиля с номерами красного цвета. Это свидетельствовало о принадлежности машины консульству, посольству или дипломату.
Позднее в тот же день автомобиль с такими же номерами был остановлен сотрудниками ДПС за нарушение правил дорожного движения. За рулем оказался представитель посольства США в Москве. По результатам разбирательства, похититель железнодорожного знака был отправлен американской дипмиссией на родину.
Мария Захарова сравнила дипломата-похитителя с персонажем рассказа Антона Чехова «Злоумышленник». Правда, по её словам, грузила для рыбной ловли, как делал из отвинченных на железной дороге гаек, герой произведения, в данном случае не получится.
«Это была какая-то тайная сверхсекретная шпионская операция по похищению железнодорожного стрелочного указателя из Тверской области? Сказали бы нам, мы бы открыли страшную тайну о том, что в каждом музее железнодорожного транспорта такие посмотреть можно», - заметила представитель МИД.
Захарова особо подчеркнула, что дипломат США своими действиями подверг реальной опасности жизни и здоровье пассажиров, поскольку Осташковский узел — оживленный участок пути. Если бы пропажу указателя стрелки не обнаружили своевременно, на железной дороге могла бы случиться авария.
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