Чешский президент допустил отмену поездки в Россию на юбилей Победы

Подобное заявление Земан сделал после того, как российское министерство иностранных дел осудило закон о признании 21 августа «Днем памяти жертв вторжения 1968 года». МИД счел такой закон противоречащим дружественным отношениям между Чехией и Россией.



В своем интервью лидер Чехии назвал реакцию МИД РФ "наглостью". Кроме того, Земан предположил, что было бы, если бы он отправился в Россию с предложением перестать вспоминать ВОВ и победу в ней и "перелистнуть страницу" истории.

