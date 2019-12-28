Чешский президент допустил отмену поездки в Россию на юбилей Победы
Чешский президент Милош Земан может отказаться от визита в Москву на юбилей Победы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на издание Parlamentnilisty.
Подобное заявление Земан сделал после того, как российское министерство иностранных дел осудило закон о признании 21 августа «Днем памяти жертв вторжения 1968 года». МИД счел такой закон противоречащим дружественным отношениям между Чехией и Россией.
В своем интервью лидер Чехии назвал реакцию МИД РФ "наглостью". Кроме того, Земан предположил, что было бы, если бы он отправился в Россию с предложением перестать вспоминать ВОВ и победу в ней и "перелистнуть страницу" истории.
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