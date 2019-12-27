Трамп и Ким Чен Ын еще не ответили на приглашение к юбилею Победы
Лидер США Дональд Трамп и глава Северной Кореи Ким Чен Ын пока что не ответили на приглашение на торжество в честь юбилея Победы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Песков отметил, что приглашения уже разосланы, но от некоторых приглашенных ответа еще нет. Он добавил, что из тех, кто уже откликнулся, может быть сформирована "очень представительная делегация". Песков отметил, что это событие будет масштабным и чрезвычайно важным. Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил информацию о том, что главы 17 стран уже приняли приглашение на юбилей Победы в Москве в грядущем 2020 году.
Песков не сообщил, получил ли приглашение Владимир Зеленский во время саммита в Париже, а также не ответил, будет ли украинский президент поздравлен традиционной телеграммой к Новому году и Рождеству. Пресс-секретарь добавил, что информацию нужно уточнить.
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