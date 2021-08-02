США и ряд стран Европы выступили с заявлением против «Северного потока-2»

Главы комитетов по иностранным делам парламентов США и ряда стран Европы опубликовали совместное заявление, в котором выступили против договоренностей Соединенных Штатов и Германии по газопроводу «Северный поток-2». Заявление подписали представители Эстонии, Латвии, Литвы, Украины, Польши, Чехии, Великобритании, Ирландии.

В документе отмечается, что законодатели продолжают выступать против проекта.

«Мы считаем "Северный поток-2" геополитическим проектом, направленным на расширение влияния России на Европу путем доминирования на энергетическом рынке», — цитирует заявление ТАСС.

По мнению авторов документа, завершение строительства трубопровода угрожает национальной безопасности США и стран Евросоюза, «ослабит и без того ненадежную безопасность и суверенитет Украины» и «даст России еще одно средство давления и шантажа Украины».

Также законодатели призвали НАТО «усилить сдерживание, особенно на восточном фланге» и выступили за усиление санкций против России.

Ранее США и Германия достигли соглашения по вопросу «Северного потока-2», напоминает РЕН ТВ. По его условиям Германия обязана добиваться продления как минимум на 10 лет действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины. Кроме того, Берлин должен добиваться санкций против РФ в случае использования энергоресурсов для давления на другие страны, пишет «Свободная пресса». Также Германия и США договорились помогать Украине в обеспечении энергетической безопасности и диверсификации поставщиков.

