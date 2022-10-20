Байден прокомментировал отставку Трасс

«Я благодарю премьер-министра Лиз Трасс за ее сотрудничество», - написал Байден в своем аккаунте в Twitter.

Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Лиз Трасс ушла в отставку 20 октября, признав, что не может выполнить предвыборные обещания. Пока что Трасс временно остается премьером: имя нового главы правительства назовут в течение следующей недели.

