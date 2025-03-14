Трамп: США обсуждают с Киевом земли, которые были потеряны по итогам конфликта

Американские власти обсуждают с Украиной земли, которые страна потеряет по итогам конфликта, сообщил глава США Дональд Трамп.

Трамп: США обсуждают с Киевом перемирие и территориальные уступки

По его словам, в диалоге Вашингтона и Киева затрагиваются «все остальные элементы окончательного соглашения».

Также Трамп заявил о желании встретиться с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:СпецоперацияСШАУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры