Чемезов рассказал, какой шаг США был бы равным войне
Глава российской корпорации «Ростех» Сергей Чемезов считает, что Москва должна быть готова к жестким санкциям Запада, которые по сути будут означать войну, сообщает РБК.
«Все возможное, чтобы усложнить жизнь, уже сделано. Совсем жесткие санкции — это, по сути, война», - сказал Чемезов. При этом он отметил, что «к этой войне не готовы американцы и европейцы».
Глава «Ростеха» напомнил, что у РФ и Европы «сильный взаимный интерес, в то время как с США объем торговли небольшой».
Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев сообщил, что Россия устала от конфронтации с Западом, однако эту спираль раскрутила не Россия. По словам Медведева, устали "не только отдельные люди", а "мы все".
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