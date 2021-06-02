Чемезов рассказал, какой шаг США был бы равным войне

«Все возможное, чтобы усложнить жизнь, уже сделано. Совсем жесткие санкции — это, по сути, война», - сказал Чемезов. При этом он отметил, что «к этой войне не готовы американцы и европейцы».

Глава «Ростеха» напомнил, что у РФ и Европы «сильный взаимный интерес, в то время как с США объем торговли небольшой».

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев сообщил, что Россия устала от конфронтации с Западом, однако эту спираль раскрутила не Россия. По словам Медведева, устали "не только отдельные люди", а "мы все".

