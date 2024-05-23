Челябинский губернатор Текслер объявил о намерении выдвигаться на новый срок
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своём Telegram-канале заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на новый срок.
Он отметил, что готов продолжить работу в регионе, «закрепить позитивные изменения, завершить начатые проекты и дать старт новым».
«Ранее моё решение поддержал президент РФ Владимир Путин, также мою кандидатуру поддержали в партии Единая Россия. Но главное - доверие и поддержка жителей области», - указал Текслер.
Ранее президент РФ Владимир Путин встретился с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым и пожелал ему успеха на предстоящих выборах главы региона, сообщает RT.
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