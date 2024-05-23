Челябинский губернатор Текслер объявил о намерении выдвигаться на новый срок

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своём Telegram-канале заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на новый срок.

Мэр Воронежа заявил, что уходит в отставку

Он отметил, что готов продолжить работу в регионе, «закрепить позитивные изменения, завершить начатые проекты и дать старт новым».

«Ранее моё решение поддержал президент РФ Владимир Путин, также мою кандидатуру поддержали в партии Единая Россия. Но главное - доверие и поддержка жителей области», - указал Текслер.

Ранее президент РФ Владимир Путин встретился с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым и пожелал ему успеха на предстоящих выборах главы региона, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: пресс-служба Виктора Христенко
ТЕГИ:ГолосованиеВыборыГубернаторЧелябинская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры