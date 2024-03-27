Чехия ввела санкции против Виктора Медведчука

Оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук попал в санкционный список Чехии. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал чешский премьер-министр Петр Фиала.

Медведчук: В 2022 году меня обменяли на десятерых пленных наемников

По его словам, санкции против Медведчука ввели за то, что он связан с руководством России и якобы «руководил несколькими операциями влияния или сетями из РФ».

«В Чехии он использует компанию Voice of Europe, которая также попала в санкционный спискок. Кроме того, рестрикции введены в отношении Артёма Марчевского, который участвует в этой деятельности», - утверждал Фиала.

Ранее Медведчук заявил, что ему до сих пор угрожают расправой за то, что он выступает против президента Украины Владимира Зеленского, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Виктор Медведчук // Википедия
ТЕГИ:УкраинаСанкцииЧехия

Горячие новости

Все новости

партнеры