Чехия ввела санкции против Виктора Медведчука

По его словам, санкции против Медведчука ввели за то, что он связан с руководством России и якобы «руководил несколькими операциями влияния или сетями из РФ».

«В Чехии он использует компанию Voice of Europe, которая также попала в санкционный спискок. Кроме того, рестрикции введены в отношении Артёма Марчевского, который участвует в этой деятельности», - утверждал Фиала.

Ранее Медведчук заявил, что ему до сих пор угрожают расправой за то, что он выступает против президента Украины Владимира Зеленского, сообщает RT.

