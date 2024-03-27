Чехия ввела санкции против Виктора Медведчука
Оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук попал в санкционный список Чехии. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал чешский премьер-министр Петр Фиала.
По его словам, санкции против Медведчука ввели за то, что он связан с руководством России и якобы «руководил несколькими операциями влияния или сетями из РФ».
«В Чехии он использует компанию Voice of Europe, которая также попала в санкционный спискок. Кроме того, рестрикции введены в отношении Артёма Марчевского, который участвует в этой деятельности», - утверждал Фиала.
Ранее Медведчук заявил, что ему до сих пор угрожают расправой за то, что он выступает против президента Украины Владимира Зеленского, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru