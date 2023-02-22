Чехия призвала Россию вернуться к выполнению ДСНВ

МИД Чехии призвал Россию как можно скорее вернуться к выполнению договора СНВ, говорится в сообщении ведомства.

В сообщении также сказано, что страна «осуждает» решение российского лидера, так как договор внес свой вклад в укрепление доверия в ядерной сфере.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на этом фоне ранее заявил, что настало время обсуждать новые меры в международной безопасности.