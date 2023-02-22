Чехия призвала Россию вернуться к выполнению ДСНВ

МИД Чехии призвал Россию как можно скорее вернуться к выполнению договора СНВ, говорится в сообщении ведомства.

В сообщении также сказано, что страна «осуждает» решение российского лидера, так как договор внес свой вклад в укрепление доверия в ядерной сфере.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на этом фоне ранее заявил, что настало время обсуждать новые меры в международной безопасности.

«Ядерное послание и сожаления»: Чем обернется приостановка Россией ДСНВ

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил о временной приостановке участия Москвы в договоре о стратегических наступательных вооружениях в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Путин акцентировал внимание на том, что российская сторона не выходит из ДСНВ, а приостанавливает свое участие.

У России есть новые системы оружия, которых нет у США, после приостановки ДСНВ производство этого оружия будет увеличено, сообщил ранее первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАДоговорЧехия
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