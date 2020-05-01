Сенатор пригрозил Чехии бойкотом из-за памятной доски власовцам
Сенатор Владимир Джабаров заявил НСН, что установка памятной доски власовцам в Праге испортит чешско-российские отношения, а также призвал жёстко ответить Чехии, вплоть до санкций.
На окраине Праги в районе Ржепорыйе начали устанавливать памятник бойцам «Русской освободительной армии» (РОА), которых называют власовцами. Ранее с идеей установки памятника выступил известный эпатажный журналист, староста Ржепорыйе Павел Новотный. Он заявил, что в 1945 году именно власовцы освободили деревню, на месте которой сейчас находится район Праги. Деньги на памятную доску выделили из районного бюджета.
Сенатор Владимир Джабаров в эфире НСН назвал установку это памятной доски безобразной акцией и заявил, что подобные действия ухудшат отношения России и Чехии.
«Это абсолютно безобразные акция и решение, которое принимают пражские власти, об установке памятной доски власовцам, которые уничтожили огромное количество людей на Украине и в Белоруссии. Ведь Власов поучаствовал в освобождении с единственной целью – он думал, что его это избавит от всей ответственности за все совершённые преступления, он просто решил перебежать на сторону победителей, но это ему не помогло. И то, что сейчас делает новая пражская молодёжь, которая прорвалась к власти, это абсолютно безответственные дела. Во-первых, они реально ухудшат наши отношения, я не думаю, что мы такие вещи оставим без ответа. Россия для Чехии всегда была важным экономическим партнёром, достаточно вспомнить, что всемирно известный курорт Карловы Вары на 90% заполняется туристами из России, которые оставляют свои деньги в бюджете чешского государства. И такое поведение в год 75-летия победы над фашизмом, может поставить вопрос о бойкотировании наших поездок в Чехию», - возмутился сенатор.
Он также добавил, что за Россией должен последовать жёсткий ответ, вплоть до санкций и назвал действия пражских властей унижением российского народа.
«Что касается дальнейшего развития наших отношений с Чехией, я думаю, что процесс будет идти очень сложно. Хотя мы знаем, что сам президент Земан – достаточно патриотично настроенный человек, которые никогда не скрывал своей симпатии к России и даже собирался приехать в Москву на празднование дня победы. Я думаю, что не все в Чехии думают как эти зарвавшиеся молодчики и, конечно, ответ должен быть очень жёсткий, вплоть до санкций. Потому что это просто унижение нашего народа, который поедет в Прагу и увидит в городе памятную доску о генерале-предателе Власове», - добавил Владимир Джабаров.
Ранее стало известно, что Чехия готова провести переговоры с Россией о перевозке памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, демонтированного с пьедестала муниципальными властями района Прага-6. Об этом заявил изданию Hospodarske noviny министр иностранных дел республики Томаш Петржичек.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
114 тыс.+7 933 / сут.
Умерли
1 169+96 / сут.
Выздоровели
13 220+1 601 / сут.
- Фельдшер скорой помощи рассказал о сложностях работы в условиях коронавируса
- Сенатор пригрозил Чехии бойкотом из-за памятной доски власовцам
- Константин Кинчев рассказал о сложностях онлайн-концертов
- COVID-19 не пройдёт! Песков заверил в безопасности здоровья Путина
- Майский самоизолятор и митинги без задержаний впечатлили Телеграм
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru