Сенатор пригрозил Чехии бойкотом из-за памятной доски власовцам

На окраине Праги в районе Ржепорыйе начали устанавливать памятник бойцам «Русской освободительной армии» (РОА), которых называют власовцами. Ранее с идеей установки памятника выступил известный эпатажный журналист, староста Ржепорыйе Павел Новотный. Он заявил, что в 1945 году именно власовцы освободили деревню, на месте которой сейчас находится район Праги. Деньги на памятную доску выделили из районного бюджета.

Сенатор Владимир Джабаров в эфире НСН назвал установку это памятной доски безобразной акцией и заявил, что подобные действия ухудшат отношения России и Чехии.

«Это абсолютно безобразные акция и решение, которое принимают пражские власти, об установке памятной доски власовцам, которые уничтожили огромное количество людей на Украине и в Белоруссии. Ведь Власов поучаствовал в освобождении с единственной целью – он думал, что его это избавит от всей ответственности за все совершённые преступления, он просто решил перебежать на сторону победителей, но это ему не помогло. И то, что сейчас делает новая пражская молодёжь, которая прорвалась к власти, это абсолютно безответственные дела. Во-первых, они реально ухудшат наши отношения, я не думаю, что мы такие вещи оставим без ответа. Россия для Чехии всегда была важным экономическим партнёром, достаточно вспомнить, что всемирно известный курорт Карловы Вары на 90% заполняется туристами из России, которые оставляют свои деньги в бюджете чешского государства. И такое поведение в год 75-летия победы над фашизмом, может поставить вопрос о бойкотировании наших поездок в Чехию», - возмутился сенатор.

Он также добавил, что за Россией должен последовать жёсткий ответ, вплоть до санкций и назвал действия пражских властей унижением российского народа.