Чехия подала заявку на членство в СПЧ ООН вместо России
Чехия собирается занять место РФ в составе Совета ООН по правам человека (СПЧ). Об этом сообщил МИД Чехии в Twitter.
Сообщается, что Прага уже подала заявку на членство в совете.
Ранее председатель СПЧ ООН Федерико Виллегас объявил, что страна, которая займет место России в СПЧ, будет выбрана в течение нескольких недель.
По мнению Виллегаса, РФ заменит одна из восточноевропейских стран. Он также подчеркнул, что на данный момент Россия находится в статусе наблюдателя в СПЧ ООН.
7 апреля Генеральная Ассамблея ООН приостановила членство России в Совете по правам человека из-за ситуации на Украине.
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