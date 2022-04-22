Чехия подала заявку на членство в СПЧ ООН вместо России

Сообщается, что Прага уже подала заявку на членство в совете.

Ранее председатель СПЧ ООН Федерико Виллегас объявил, что страна, которая займет место России в СПЧ, будет выбрана в течение нескольких недель.

По мнению Виллегаса, РФ заменит одна из восточноевропейских стран. Он также подчеркнул, что на данный момент Россия находится в статусе наблюдателя в СПЧ ООН.

7 апреля Генеральная Ассамблея ООН приостановила членство России в Совете по правам человека из-за ситуации на Украине.

