Чечня намерена вернуть пропавших в Сирии россиянок

Руководство Чеченской республики работает над тем, чтобы вернуть в Россию жен и детей боевиков, пропавших в Сирии, сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря главы Чечни Альви Каримова.

По словам Каримова, власти выясняют, живы ли женщины. Следующим шагом станет установление с ними контакта. По мнению пресс-секретаря, процесс может быть затруднен из-за того, что Сирия является «крупной страной с нарушенными коммуникациями».

Каримов заявил, что для возвращения женщин и детей, «которые по своему статусу могут быть возвращены в Россию», со стороны Чечни будут предприняты все необходимые усилия.

Ранее сообщалось, что около пятидесяти гражданок России вместе с детьми пропали из лагеря заключенных на территории Сирии. По данным «Би-би-си», женщины могли сбежать во время массового побега из лагеря. Все это произошло после начала турецкой операции в стране.

