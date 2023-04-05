Чавушоглу заявил, что встреча глав МИД Турции, Ирана, России и Сирии состоится в Москве
Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что встреча глав МИД Турции, РФ, Сирии и Ирана, вероятно, состоится в Москве, передает РИА Новости.
Он отметил, что заместители министров иностранных дел стран договорились о продолжении контактов, ожидается приглашение от российской стороны.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о «всеобщей зависти» из-за умения главы республики Реджепа Тайипа Эрдогана поддерживать общение с российским и украинским лидерами. Слова дипломата передает агентство Anadolu. Министр назвал позицию официальной Анкары по Украине беспристрастной.
Чавушоглу заявил, что Турция не будет принимать одну из сторон конфликта. Дипломат пообещал, что страна не вступит в украинский конфликт, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+8 636 / сут.
Умерли
397 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+11 807 / сут.
- Российские системы ПВО за сутки сбили 22 украинских беспилотника
- Нефтегазовые доходы России упали на 75 процентов
- Международная федерация конного спорта продлила отстранение россиян
- Чехия планирует предоставить военную помощь Украине на сумму в $32 миллиона
- В ДНР сбили украинский истребитель МиГ-29
- СМИ сообщили о повторной госпитализации Берлускони
- Командир «Ахмата»: ВСУ не смогут захватить Крым
- СМИ: В Калининграде арестовали начальника отдела областной таможни
- Чеферин переизбран главой УЕФА на новый срок
- Особо защитные леса должны появиться в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru