Чавушоглу заявил, что встреча глав МИД Турции, Ирана, России и Сирии состоится в Москве

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что встреча глав МИД Турции, РФ, Сирии и Ирана, вероятно, состоится в Москве, передает РИА Новости.

Он отметил, что заместители министров иностранных дел стран договорились о продолжении контактов, ожидается приглашение от российской стороны.

Глава МИД Турции заявил НАТО о необходимости завершить конфликт на Украине дипломатией

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о «всеобщей зависти» из-за умения главы республики Реджепа Тайипа Эрдогана поддерживать общение с российским и украинским лидерами. Слова дипломата передает агентство Anadolu. Министр назвал позицию официальной Анкары по Украине беспристрастной.

Чавушоглу заявил, что Турция не будет принимать одну из сторон конфликта. Дипломат пообещал, что страна не вступит в украинский конфликт, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИДРоссияСирияИранТурция

Горячие новости

Все новости

партнеры