Чавушоглу заявил, что Турция выполняет все требования Конвенции Монтре

Турция выполняет все требования Конвенции Монтре, ни одно военное судно не проследовало через проливы. Об этом сообщил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.

Анкара заявила о запрете России на проход части судов через Керченский пролив

По его словам, выполнение требований Конвенции Монтре позволило снизить накал напряженности в черноморском регионе. Он указал, что Анкара при каждой возможности призывает страны к сдержанности.

Так, в чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТурцияМИД
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