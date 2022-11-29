Чавушоглу заявил, что Турция выполняет все требования Конвенции Монтре

По его словам, выполнение требований Конвенции Монтре позволило снизить накал напряженности в черноморском регионе. Он указал, что Анкара при каждой возможности призывает страны к сдержанности.

Так, в чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

