Чавушоглу: в Москве 10 мая пройдет встреча глав МИД России, Турции, Ирана и Сирии

По его словам, по прибытии в российскую столицу, утром он проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а после пройдет встреча глав внешнеполитических ведомств четырех стран – России, Турции, Ирана и Сирии.

«Она будет посвящена вопросам урегулирования отношений между Анкарой и Дамаском», - добавил турецкий министр.

Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар анонсировал четырехстороннюю встречу по Сирии в Москве, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

