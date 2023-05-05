Чавушоглу: в Москве 10 мая пройдет встреча глав МИД России, Турции, Ирана и Сирии

Министр иностранных дел Турции Мавлют Чавушоглу заявил, что посетит Москву 10 мая, сообщает ТАСС.

Россия, Турция, Сирия и Иран прорабатывают встречу глав МИД

По его словам, по прибытии в российскую столицу, утром он проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а после пройдет встреча глав внешнеполитических ведомств четырех стран – России, Турции, Ирана и Сирии.

«Она будет посвящена вопросам урегулирования отношений между Анкарой и Дамаском», - добавил турецкий министр.

Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар анонсировал четырехстороннюю встречу по Сирии в Москве, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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